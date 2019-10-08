美日簽署貿易協定　農產品關稅將降至TPP水平

美國及日本政府代表周一（7日）在白宮簽署貿易協定，涉及550億美元（約4290億港元）商品，其中美國農產品關稅將降至《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）的水平，協定預計最快於明年1月1日生效。美國總統特朗普出席簽署儀式時自詡：「這對美日雙方而言是巨大的成功。」

根據貿易協定，牛肉、豬肉等農產品關稅多數將對準11個TPP參加國，降至生效第二年的水平。美方稱，日本將撤銷或削減約72億美元（約562億港元）美國農產品的關稅，其中杏仁、藍莓等的關稅即時取消，豬牛雞肉、酒精、芝士等的關稅則下調至TPP水平。

在大米方面，將不設在TPP中對美國允許的7萬噸免稅額度，一定程度上保護日本國內農業。在工業領域方面，雖然避免對日本汽車的追加關稅，但日方被迫讓步，包括暫不撤銷在TPP獲豁免的相關零部件關稅。

貿易協定由日本駐美大使杉山晉輔和美國貿易代表萊蒂澤簽署。特朗普形容，協定將令美國畜牧及農業界的情況大大改善，使之可在日本市場與他國公平競爭。日本財務大臣麻生太郎周二（8日）在內閣會議後的記者會上表示，美日簽署貿易協定對雙方都有好處。但日本有專家認為，協定側重於美國，對日本不利。