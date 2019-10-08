老翁過境護照揭年屆123歲　或為世上最老人瑞

印度一名老翁近日在阿聯酋阿布扎比機場過境時，令一眾機場職員大感訝異。原來是因為老翁的護照上顯示他已123歲，若屬實的話便是世上最長壽的超級人瑞。據悉老翁的生活十分簡樸和規律，且經常做瑜伽，或是其保持活力的秘訣。他正請求健力士世界紀錄大全確認年齡，惜因出生文件簡陋而尚未成功。

西瓦南達（Swami Sivananda）日前從印度加爾各答，乘搭阿提哈德航空飛往英國倫敦。他在阿聯酋杜拜轉機時，被職員發現其出生日期是1896年8月8日。他目測身高約157厘米，看上去比真實年齡年輕許多。西瓦南達3年前亦曾因長壽而被報道，他當時稱只吃水煮、不添加油或香料的食物，且不飲牛奶或吃水果，認為長壽是因為禁慾、規律及瑜伽。

據悉，西瓦南達在6歲時喪失雙親，由親戚交予一名印度教導師照顧。他已申請健力士世界紀錄大全數年，不過因其唯一的年齡證明是寺廟紀錄而難以獲確認。目前獲健力士世界紀錄大全確認為在世最老人瑞的，是116歲的日本婆婆田中加子，而已故法國婆婆瑞卡爾門（Jeanne Louise Calment）活到122歲的紀錄目前仍未被打破。