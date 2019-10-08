多國示威堵路促應對氣候變化　英拘捕逾200人

英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在全球多地發起公民抗命行動，由歐洲、澳洲以至北美均有人響應。示威者周一（7日）上街堵塞道路及橋樑，又展示行為藝術，要求各國政府即時採取行動應對氣候變化，減少碳排放及避免生態災難。

英國倫敦有示威者堵塞國會附近的公路及橋樑，警方周一拘捕至少276人。德國柏林有示威者於總理默克爾的辦公室外紮營，約300人以家具、桌椅等雜物在市中心設置路障。荷蘭阿姆斯特丹亦有人阻礙交通，在國立博物館舉標語示威，當局拘捕超過100人。

澳洲布里斯班有人在十字路口以鎖鏈鎖起自己，又有人混凝土桶阻塞馬路；甚至有人以安全帶將自己吊下跨越布里斯班河的故事橋，當地有10人被捕；另有3人因橫躺在悉尼的公路上被捕。在美國紐約有近200人參與「葬禮示威」，向街道及華爾街金融牛潑灑寓意為鮮血的紅油，又躺臥路上裝死。加拿大溫哥華亦有人以盆栽等佔據大橋道路。

「反抗滅絕」去年於英國成立，在約50個國家成立分部，估計有超過60個城市舉行示威抗議，爭取各國到2025年實現溫室氣體零排放。