研宇宙進化及系外行星　加瑞三傑奪物理諾獎

2019年度諾貝爾物理學獎周二（8日）揭曉，由3名研究宇宙的現代先驅科學家獲得。其中一半獎項屬於加拿大物理學家皮布爾斯（James Peebles），他過去50年對物理宇宙學的理論框架，成為理解宇宙形成歷史的基礎。瑞士天文學家馬約爾（Michel Mayor）與奎洛茲（Didier Queloz）則因1995年首次發現系外行星，而共同奪得另一半的殊榮。

瑞典皇家科學院秘書長漢松（Göran K. Hansson）表示，得獎者對理解宇宙進化，以及地球在宇宙中的定位作出貢獻。正在美國普林斯頓大學進行研究的皮布爾斯，鑽研宇宙由大爆炸開始的結構與進化歷史，為過去半世紀宇宙學的進步奠下基石。他自1960年代中期建立的理論框架，被視為現代宇宙理解的基礎，可以預測宇宙的外形及所含的物質及能量。

同樣來自瑞士的馬約爾和奎洛茲，24年前發現第一顆圍繞類太陽恒星公轉的太陽系外行星「飛馬座51b」，開創了先河。這個革命性的發現被視為天文學里程碑，科學家由此認識到在短周期軌道上亦可能存在巨行星。自此，天文學家陸續在銀河系發現超過4000顆系外行星，刷新了學界對行星的大小、形態和軌道的認識。