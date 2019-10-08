歐盟逐點反駁新方案　英預備本周結束談判

英國首相約翰遜早前向歐盟提交新脫歐方案，雙方周一（7日）派員到布魯塞爾談判。據英媒報道，歐盟代表曾逐點反駁方案內容，指方案具根本性缺陷、沒有新意，暫未同意討論細節。而約翰遜政府則抱持悲觀態度，預備於本周內結束談判。另外，英國若如期硬脫歐，財政赤字或會上升一倍至1000億英鎊（約9671億港元）。

英國《衞報》取得內部文件，顯示英方代表弗羅斯特（David Frost）提交有關關稅、貨物規管的技術資料，以進一步闡明新方案。惟遭歐盟逐點反駁，指建立海關邊境或會為北愛爾蘭經濟帶來嚴重破壞；若北愛爾蘭退出歐盟，僅留在歐盟單一市場，當地同時有兩個關稅區，將難以避免設置檢查站；增值稅的建議亦未能解決硬邊界問題。另外，英方希望改革過境公約，以便貨物流通兩地，遭歐盟拒絕，指或會導致其他非歐盟國家尋求類似豁免，從而危及其內部市場。

英國雜誌《旁觀者》引述唐寧街消息指，法德兩國在愛爾蘭預備好與約翰遜政府談判前，不太可能推動歐盟與英方談判。惟關鍵國家愛爾蘭總理瓦拉德卡根本無心談判，約翰遜政府預備於日內結束談判。另外，愛爾蘭財長將於周二（8日）提交一份英國硬脫歐後的2020年度財政預算，詳細說明維持企業運作及讓國家財政狀況恢復赤字的方法。

英國財政研究所（IFS）周二表示，在「相對溫和的」硬脫歐下，英國在2021年的借貸金額將增加至920億英鎊（約8897億港元），相等於國民收入4%，同年亦會陷入經濟衰退。屆時政府將需採取進一步借貸，以財政措施刺激短期經濟，導致借貸金額上升至每年1020億英鎊（約9864億港元）。另外，IFS亦指出，即使沒有退歐一事，人口高齡化的英國亦需提高稅率，以支付養老金和公共醫療費用。