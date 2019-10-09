新聞背後：3得主過去獲獎無數　其中2人曾奪邵逸夫獎

2019年諾貝爾物理學獎3位得主，都是天文學界的著名學者並獲獎無數，其中兩位更先後獲得邵逸夫獎的天文學獎。有得主建議投身科學的年輕人，對研究保持熱誠。

【加拿大學者皮布爾斯（James Peebles）】

皮布爾斯1935年出生，1962年取得美國普林斯頓大學的博士學位，現時是該校的教授。他致力研究物理宇宙學，偏愛未被他人重視的問題，對暗物質及宇宙微波背景有重大貢獻；2004年獲頒邵逸夫獎的天文學獎。對於獲得最高殊榮的諾貝爾獎，他告誡年輕一代的科學家：「你們應為對科學的熱愛而參與其中，因為你們對科學的着迷而投身這行業。」

【瑞士天文學家馬約爾（Michel Mayor）】

1942年出生的馬約爾，1971年在瑞士日內瓦大學取得博士學位，1984年起在該校任教；2007年退休後繼續在日內瓦天文台研究，研究領域包括太陽系外行星、星系結構等。他曾獲2005年邵逸夫獎的天文學獎、2015年京都獎及2017年沃爾夫獎。

【瑞士天文學家奎洛茲（Didier Queloz）】

另一獲獎的瑞士人奎洛茲也是日內瓦大學博士生，攻讀期間獲馬約爾出任導師，二人之後一起奪得沃爾夫獎。他現時是日內瓦大學及英國劍橋大學的教授，研究系外行星及宇宙生命。