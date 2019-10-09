修例風波︰安倍籲香港各方克制　希拉妮稱有權發聲

香港反對修訂《逃犯條例》引發的示威持續，美國前國務卿希拉妮周二（8日）在社交網Twitter首度開腔談及香港局勢。日本首相安倍晉三周三（9日）亦在參議院，呼籲和平解決香港問題。

安倍晉三出席參議院代表答問大會時，被國民民主黨參議員大塚耕平問及香港警察與示威者的衝突問題。安倍促請雙方自律，稱：「對於出現眾多傷者感到十分擔心，希望涉事各方克制，並通過和平對話解決問題。」

美國NBA球隊休斯敦火箭的總經理莫雷（Daryl Morey），近日在社交網表態支持香港反修例示威，引起多間內地官媒及體育品牌先後宣布暫停與火箭隊的合作交流。希拉妮於Twitter開腔談及香港示威，稱︰「所有美國人都有權發聲支持香港的民主和人權。完。」

希拉妮在留言中沒有提及NBA或莫雷，但外界認為這留言似乎是要批評NBA不應向中國政府屈服。曾代表美國民主黨出戰2016總統選舉的希拉妮是最近又一談論香港政局的美國重要政治人物。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾在Twitter發文聲援莫雷，又指港人願意冒着風險捍衞言論自由、人權及自治權，希望美國NBA學習這份勇氣，不要放棄價值觀底線。參議院少數黨領袖舒默亦指，無人可以限制美國人為自由而發聲，他會與爭取民主權利的港人，及希望發聲支持港人的美國人站在一起。

莫雷發表相關言論後，火箭隊球星占士夏登（James Harden）周一（7日）在東京的活動上曾為莫雷言論道歉，說：「我們致歉，我們愛中國。」NBA首席傳播官巴斯（Mike Bass）亦發聲明，對莫雷言論表示失望，又指極其尊重中國歷史及文化。