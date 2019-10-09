歐盟將實施新版權法　馬克龍︰Google不能避過繳稅

歐盟制定新法例要求互聯網公司就網上發放轉載內容，包括文章、照片、視頻等繳交版權稅，而法國是首個實行徵稅的歐洲國家。法國總統馬克龍上周五（4日）稱，美國科技巨企Google不能逃過繳交版權稅。

雖然Google表明，除非出版商免費提供有關資料，否則不會使用搜索結果的內容，但馬克龍批評Google在法國和德國的做法：「今天的互聯網公司是希望不要付錢給報紙，不付錢給記者。」馬克龍當日前往法國中部出席當地報紙《山嶺》100周年報刊活動時稱，法國會實施歐盟新規定措施。

歐盟新規定安排本月24日正式推行，目的是向媒體公司對Google、Facebook等巨型科企公司就展示內容徵稅，這些公司主導了網上廣告市場。

Google上月25日曾表示不打算付錢給歐盟傳媒。Google負責新聞的副主席金格拉斯當時與法國文化部長里斯特會面，隨後在巴黎對媒體說：「應該由出版商自行決定如何推廣其內容。Google不會向包括搜索結果的網站連結付錢，因為這樣會破壞使用者信用。」