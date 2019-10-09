歷來最大宗海洛英走私案揭秘　港澳犯罪集團涉案

澳洲於2003年在北韓貨船「峰秀號」（Pong Su）檢獲125公斤、估值1.6億澳元（約8.46億港元）海洛英，成為當地歷來最大宗的海洛英走私案。當地媒體近日在節目中，披露當年有來自香港及澳門的犯罪集團涉案，更派出3名華人到墨爾本接應該批數量龐大的毒品；及案件始於警方接到舉報，調查一名住在皇冠賭場酒店的馬來西亞華人。

《時代報》披露，澳洲執法部門當年從其他國際執法機構接獲情報，指馬來西亞華裔男子田凱發（Kiam Fah Teng，音譯）將從北京飛來墨爾本，參與一宗重大的走私毒品案。田凱發於2003年3月27日抵埗後，下榻在皇冠賭場酒店。澳洲聯邦警察監視他並竊聽其電話，與他同機前來的馬來西亞華人林耀金（Yau Kim Lam，音譯），亦在案中扮演重要角色。

田凱發和林耀金最終跟陸上接應運毒船的第三名同黨李晉廣（Chin Kwang Lee，音譯）會合。三人在皇冠賭場訂下更多客房，假扮豪賭客，經常來往吉朗、洛恩等地，並停留在碼頭眺望大海。警方在他們租來的汽車上安裝竊聽裝置，成功得知田凱發將用橡皮艇，出海接應峰秀號卸下的毒品，並採取行動。

當年負責領導調查峰秀號運毒案的阿普比（Damien Appleby），現為澳洲聯邦警察駐港高級聯絡官。他透露，有香港和澳門的犯罪集團涉案，他們把田凱發等人視為可犧牲的最底層手下，並掌握他們的家人所在，確保他們被捕後不敢供出主使者。阿普比又指，香港一個犯罪集團在澳洲隨時可動員多達200名手下。

當局目前仍嚴格保密，究竟是哪間國際執法機構提供田凱發來澳洲犯罪的情報；但有文件顯示，美國毒品管制局在該案與澳洲緊密合作。峰秀號案中另有6名船員落網，被帶到岸上拘留和起訴，其中4人獲釋被驅逐出境，2人被判囚。峰秀號於2006年被拖出維多利亞省附近的公海，由澳洲兩架F111戰機發射導彈擊沉。