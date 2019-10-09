英媒：保守黨鬧分裂　5內閣大臣準備辭職

英國距離脫歐限期愈來愈近，有指首相約翰遜未能說服歐盟領袖，新脫歐方案談判瀕臨破裂。有英媒周二（8日）引述消息指，英國一旦無協議下脫歐，多名內閣大臣將會辭職，另有「大量」保守黨國會議員會退黨。

《泰晤士報》報道，文化大臣莫麗琪、北愛爾蘭事務大臣施俊安、司法大臣白樂彬、衞生大臣夏國賢和檢察總長郝思賢，均在「辭職觀察名單」中。報道又引述匿名內閣大臣指，若最終英國硬脫歐，國會中「非常大量」保守黨員將會離開。

據悉，約翰遜在內閣會議上被警告，將北愛爾蘭恢復直接統治存在嚴重風險。有大臣坦言，對約翰遜的高級幕僚甘明斯表達憂慮，指：「內閣會制訂政策，而不是由非民選的人（甘明斯）來做。如果他們一意孤行，注定會失敗。」

《金融時報》則指，至少5名保守黨議員，將反對在大選宣言中追求無協議脫歐的承諾；部分議員亦考慮以較溫和的個人脫歐平台參選，甚至放棄保守黨候選人身份。歐盟日前批評英國退歐問題上玩「愚蠢的指摘遊戲」，有消息人士指歐盟與英國不太可能達成協議，因德國總理默克爾提出不可接受的要求。