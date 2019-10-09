新聞背後：鋰離子電池先驅　美學者成最高齡得獎者

2019年化學獎得獎名單周三（9日）公布，由3位致力發展鋰離子電池技術的學者共享殊榮，以下是他們的個人簡介。

古迪納夫（John B. Goodenough）

古迪納夫於1922年7月25日生於德國圖林根州耶拿，後移居美國。他在1944年取得耶魯大學數學系學位，並於二戰時期為美軍任氣象學家，戰後重返校園，1952年從芝加哥大學取得物理學博士學位。他致力研究及發展鋰離子電池，並發現了鋰和氧化鈷的化合物鈷酸鋰。他於2013年獲時任美國總統奧巴馬頒授國家科學獎章，美國國家工程院翌年表揚他、吉野彰等人為現代鋰離子電池所作的先驅性的基礎工作。他今年已97歲，成為最高齡的諾貝爾得獎者。

吉野彰

吉野彰於1948年1月30日在日本大阪府吹田市出生，1970年從京都大學工學部石油化學科畢業，1972年於同校獲工學碩士學位，2005年從大阪大學取得工學博士學位。他於1980年代，因應手機與手提電腦的發展而着手研究克服聚乙炔鋰離子電池體積大、不穩定問題，並於1983年成功運用鈷酸鋰製造了世界首個可充電鋰離子電池的原型。他於2004年獲日本政府頒發紫綬褒章表揚其學術貢獻，並於2018年獲日本國際獎。

惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham）

惠廷厄姆於1941年生於英國，後於1964年在牛津大學取得化學學位，再轉往史丹福大學進行博士後研究，現時是紐約州立大學賓厄姆頓分校的教授。他致力研究及發展鋰離子電池，發現關鍵的嵌入電極概念，他有「內置可充電鋰離子電池之父」的美譽。