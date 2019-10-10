被捕槍手疑極端右翼　行兇過程網上直播35分鐘

德國東部城市哈雷（Halle）周三（9日）在一間猶太教堂附近發生的槍擊案造成2人死亡，槍手已被捕，正因傷接受治療。總理默克爾譴責事件，並親自出席柏林舉行、悼念這次事件死者的祈禱會。官員則證實槍手行兇時在網上直播襲擊過程35分鐘，期間有2200人曾看過有關片段，槍手也在行兇時大叫「猶太人是所有問題的根源」，內政部長希霍夫認為，嫌犯具有右翼極端主義背景。

德國傳媒報道，疑犯是27歲的本土男子，相信是單獨犯案。他在中午試圖持械闖入哈雷一間猶太教堂，但無法進入教堂內，他之後在教堂附近開槍射擊，導致兩人喪生。槍擊案發生時，猶太教堂內有約80人正在慶祝贖罪日。

直播片段也顯示槍手犯案前曾在互聯網發布反猶聲明，這名男子坐在停在路邊的車子，以英語夾雜德文表示德國有不少問題，如「女性主義和大量移民湧入」，他認為這些問題的癥結都是猶太人。槍手在案發時更大叫「猶太人是所有問題的根源」，包括在教堂附近街頭殺死一名女子前大喊「二戰大屠殺不存在」，然後進入一間土耳其烤肉店殺死一名男子。美國電商巨擘亞馬遜旗下影音串流平台Twitch也證實槍手犯案時曾在該平台直播。槍手直播行兇過程的舉動也令人想起今年3月，一名極右翼白人至上槍手在新西蘭基督城直播自己血洗兩間清真寺，導致51人死亡的悲劇。

事件令德國和國際社會震驚。總理默克爾向受害者家人致哀，並前往首都柏林市中心一座有悠久歷史的猶太會所參加為哈雷受害者舉行的祈禱會。聯合國秘書長古特雷斯通過發言人對槍擊案表示強烈譴責。德國外長馬斯則表示，在猶太教的贖罪日「於猶太教堂發生槍擊案，令我們內心很不平靜。」馬斯呼籲全體德國人必須要對該國的反猶主義採取行動。