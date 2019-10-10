庫族指土軍空襲釀2平民死　特朗普：襲擊是個壞主意

美國從敍利亞東北部撤軍後，土耳其總統埃爾多安周三（9日）即揮軍空襲敍利亞北部，庫爾德族其後指，襲擊已造成平民2死2傷。行動引起國際強烈反響。被指撤軍決定讓土軍直搗黃龍的美國總統特朗普強調自己不支持土軍的軍事行動，形容有關行動是個「壞主意」。其他如北約等國際組織和多個國家都對土軍的空襲齊聲譴責。

埃爾多安宣布對伊斯蘭國、庫爾德工人黨（PKK）及該黨旗下的庫爾德人民保衞部隊（YPG）展開「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）。靠近土敍邊界的重鎮艾因角（Ras al-Ayn）隨即傳出爆炸聲，冒出大量白煙，附近有戰機飛過，數十位平民在恐慌下逃亡。這個鎮內其中一個邊防哨站原本屬於美軍，但美軍周一（7日）撤走後哨站就形同虛設。之前一直得到美國支持、由庫爾德族主導的敍利亞民主部隊（SDF）發言人巴利（Mustafa Bali）也在社交網站貼文說：「土軍戰機已開始對平民區空襲，當地民眾驚慌失措。」有報道更引述土耳其安全部門消息人士指，有關軍事行動還將出動大砲和榴彈砲。

國際社會齊聲譴責土耳其揮軍敍利亞，北約就呼籲土耳其勿「進一步損害局勢穩定」；法國已對土耳其行動表示強烈譴責，德國則批評土軍此舉或令極端組織「伊斯蘭國（IS）」再次崛起。而被視為背叛庫爾德族的美國，總統特朗普堅持華府「沒有認可這次襲擊」，稱襲擊是個「壞主意」，又強調土耳其曾承諾「確保不會發生人道危機，我們會確保土耳其遵守諾言」。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）周三狠批特朗普，稱如果他容許情況繼續，「將是他總統生涯中最大錯誤」；他又直指特朗普拋棄庫爾德族盟友，更揚言將在國會中尋求讓埃爾多安負上沉重代價。