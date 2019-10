新聞背後：得獎者多棲發展　擁重量級作家美譽

諾貝爾文學獎周四(10日)宣布2018年及2019年度的得主,分別由波蘭及奧地利作家奪得,以下是二人的簡介。

托卡爾丘克(Olga Tokarczuk)

托卡爾丘克是2018年度的諾貝爾文學獎得主,她於1962年1月29日(57歲)生於波蘭,於1980年華沙大學主修心理學,畢業後一度投入治療師工作。至1989年,她出版一系列詩歌《Cities in Mirrors》,並於1993年出版第一部小說《The Journey of the Book-People》。她是小說家、詩人和編劇,著作則以有神秘色彩的寫作手法聞名,被譽為當代商業上最成功的作家,過去逾10年曾奪歐洲多個大獎。

漢德克(Peter Handke)

漢德克是2019年度的文學獎得主,他於1942年12月6日(76歲)生於奧地利格里芬,其繼父是納粹德軍士兵。格里芬當年受二戰戰火波及,成為斯洛文尼亞游擊隊的攻擊目標,漢德克舉家遷居往柏林。他讀法律出身,於學生年代已撰寫校報,又加入青年作家協會。他於1965年放棄學業,其作品《Die Hornissen》更獲一間出版商青睞,成為他出版的首部小說。

漢德克的作品包括詩歌、小說,他亦是戲劇大師及電影導演,更有德語世界最重量級作家之稱,獲獎無數。他多部作品都翻譯成中文出版,包括《冒犯觀眾》、《自我控訴》和《大人與小孩》。他曾因在南斯拉夫內戰表達出傾向於米洛舍維奇政府的立場,以及批評北約轟炸南斯拉夫的行為,而在西方引發爭議。