新聞背後：得獎者多棲發展　擁重量級作家美譽

諾貝爾文學獎周四（10日）宣布2018年及2019年度的得主，分別由波蘭及奧地利作家奪得，以下是二人的簡介。

托卡爾丘克（Olga Tokarczuk）

托卡爾丘克是2018年度的諾貝爾文學獎得主，她於1962年1月29日（57歲）生於波蘭，於1980年華沙大學主修心理學，畢業後一度投入治療師工作。至1989年，她出版一系列詩歌《Cities in Mirrors》，並於1993年出版第一部小說《The Journey of the Book-People》。她是小說家、詩人和編劇，著作則以有神秘色彩的寫作手法聞名，被譽為當代商業上最成功的作家，過去逾10年曾奪歐洲多個大獎。

漢德克（Peter Handke）

漢德克是2019年度的文學獎得主，他於1942年12月6日（76歲）生於奧地利格里芬，其繼父是納粹德軍士兵。格里芬當年受二戰戰火波及，成為斯洛文尼亞游擊隊的攻擊目標，漢德克舉家遷居往柏林。他讀法律出身，於學生年代已撰寫校報，又加入青年作家協會。他於1965年放棄學業，其作品《Die Hornissen》更獲一間出版商青睞，成為他出版的首部小說。

漢德克的作品包括詩歌、小說，他亦是戲劇大師及電影導演，更有德語世界最重量級作家之稱，獲獎無數。他多部作品都翻譯成中文出版，包括《冒犯觀眾》、《自我控訴》和《大人與小孩》。他曾因在南斯拉夫內戰表達出傾向於米洛舍維奇政府的立場，以及批評北約轟炸南斯拉夫的行為，而在西方引發爭議。