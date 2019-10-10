美朝談判破裂　普京明年訪平壤拉攏金正恩

美朝無核化談判破裂後，俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉周三（9日）表示，總統普京明年出訪平壤與金正恩會面。若然成事，這將是二人自今年4月後，第二次舉行俄朝峰會。

馬采戈拉在平壤一場慶祝前蘇聯與北韓建交71周年的晚宴上，透露普京明年訪朝的計劃，強調兩國關係明年將取得新突破。俄羅斯大使館在社交網補充，明年的雙邊活動包括慶祝兩國簽署新條約20周年、二次世界大戰結束及日本結束對朝鮮半島殖民統治75周年。

北韓日前試射潛射彈道導彈，令朝鮮半島局勢持續不穩。南韓海軍周四（10日）表示力爭擁有核動力潛艇，既可持續跟蹤及擊沉彈道導彈潛艇，亦可威懾北韓及周邊國家。南韓空軍同日透露，明年底前將從美國接收26架F35A隱形戰機，而年底將完成交付環球鷹高空無人偵察機。

另外，北韓外務省周四（10日）批評，聯合國安理會六個歐盟成員國譴責北韓試射導彈是嚴重挑釁，警告朝方耐性有限、不會無限期克制下去，又不滿安理會沒有譴責美國試射洲際彈道導彈。

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