新聞背後：文學諾獎得主部分作品簡介

新出爐的2位諾貝爾文學獎得主都是多才作家，涉獵小說、詩歌、編劇多個範疇，過往出版無數作品，以下是他們的部分作品簡介。

【托卡爾丘克】

●《Prawiek i inne czasy》

出版：1996年

簡介：這是托卡爾丘克的第3部作品，故事設定是一個作為世界縮影的虛構波蘭城市，該處住着古怪及典型的人物，由4位天使守護着。她以有力及直接的散文形式紀錄20世紀原始居民的生活。

●《Księgi Jakubowe》

出版：2014年

簡介：托卡爾丘克於書中描述一個從18世紀開始就備受爭議的歷史人物，一個神秘、異端的猶太分裂組織領導人雅各．費蘭克（Jacob Frank）。她在書中描繪了錯綜複雜的畫面，描繪了一個分裂但有魅力的人，雅各．費蘭克的生活突出了歷史複雜的敘事線索。

【漢德克】

●《Die Hornissen》

出版：1966年

簡介：這是漢德克的第一部小說，講述一對兄弟的故事，其中一人是失明的，由他作為敍述者，試圖重建其生活片段。漢德克於書中嘗試把故事聯繫到他讀過的一本小說中的失明角色，寫作手法獨特，讓讀者分不清敍述的是作者還是失明的兄弟。

●《Publikumsbeschimpfung》（冒犯觀眾）

出版：1966年

簡介：此劇於1966年6月於德國法蘭克福的劇院首演，1970年開始於英國倫敦上演。劇中以直接對觀眾發言甚至辱罵的方式，泯消了戲劇扮演，泯消了台上台下的界線，也改寫了劇場史。