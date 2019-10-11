修例風波：庫克向員工發信　為下架HKmap.live辯護

蘋果公司行政總裁庫克周四（10日）就公司將通報港警行蹤的地圖應用程式「HKmap.live」下架，向員工發出內部信件。庫克為有關的下架決定辯護，認為科技可以用在好事或壞事上。

英國傳媒聲稱看過一封經蘋果公司證實為內部信件的「給員工的信」，當中庫克指出，被下架程式內的資訊，包括警方據點和示威熱點等，本身並沒有害，但「科技可以被利用作好事或壞事，這不是秘密，在這件事上也一樣。」

庫克指蘋果公司所下的決定是基於香港蘋果產品用家和香港警方給予的「可靠資訊」，認為有人使用這個程式「惡意地以獨自值勤的警員為目標施以暴力，以及在沒有警員在場的地點令個人或財產受害」。庫克認為這令該程式的存在違反香港法律，同樣地當程式被廣泛濫用時，也和蘋果公司App Store指引中防止個人受傷害的項目相違背。

他最後在信中寫道：「國家中和國際間的辯論會在我們生命完結後延續，它們的確重要，但沒有決定事實。在這個個案中，我們徹底地檢討過，我們相信這個決定能最好地保護我們的用戶。」