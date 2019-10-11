女球迷首入場為國家隊打氣　對手狂吞14蛋

伊朗女球迷周四（10日）獲准親身到德黑蘭國家體育場觀看國家足球隊比賽，這是伊朗女性40年來首次能夠為國家隊吶喊助威，並向為女性爭取進入球場權益而在上月離世的「藍色女孩」胡達雅莉（Sahar Khodayari）致敬。結果伊朗隊也踢出超水準表現，可憐對手柬埔寨卻要在這個歷史性時刻慘吞14蛋。

這場首次有伊朗女球迷參與的賽事，是伊朗隊迎戰柬埔寨隊的世界盃外圍賽，兩隊和香港隊屬於同一組，現場則有逾3000名伊朗女球迷觀戰，雖然她們被安排坐在女性專區，但無損她們的熱情，不少女球迷面上塗上國旗顏色，或在頭巾上戴上帽子，加上親眼現場目擊國家隊技驚四座的發揮，女球迷幾乎人人都笑逐顏開。英國名宿連尼加更在社交網站貼文開玩笑說：「看到伊朗狂數柬埔寨14球，有人可以向獲准觀看她們首場足球賽事的伊朗女子解釋一下，不是次次都這麼容易。」網民就回應：「她們一定看過電視。」

她們在觀賽期間也沒有忘記犧牲了生命、卻間接造福了這些女球迷的「藍色女孩」胡達雅莉。胡達雅莉3月時一身藍色裝扮偷偷入場支持喜愛的球隊，最後卻被發現和定罪，她不滿判決在法庭外自焚身亡，也令伊朗這道禁令在國際社會放大，她的死在網上更引起不少反彈，不少網民呼籲國際足協禁止伊朗參加國際性賽事，並呼籲球迷杯葛球賽。但在這一天，網上就流傳了伊朗女球迷在場內高喊「藍色女孩，藍色女孩」，希望對這位女孩致敬。

伊朗在1979年伊斯蘭革命後，即禁止女性進入足球場或其他體育館觀看男性賽事，只有在少數場合一小群人有例外。神職人員認為，女性必須受到保護，不能感染現場陽剛氣氛，或目睹男性衣衫不整。然而在國際足協和和女權分子施壓下，當局決定放寬規定，讓3000名女球迷過了難忘的一夜。