強颱「海貝思」逼近東日本　逾1100航班決定取消

超強颱風「海貝思」周六至下周日（12至13日）將直捲東日本，恐成60年來最強風暴。當局嚴陣以待，海陸空交通將大癱瘓，目前已有1126班航班決定取消，逾18萬旅客受影響。首相安倍晉三表示已責令各部門及緊急災害對策派遣隊應對，內閣官房長官菅義偉強調會部署好協助外國遊客。

海貝思周五（11日）以每小時25公里風速向西北偏北逼近，將為本州帶來大範圍暴風雨，東日本和西日本太平洋沿岸風力已逐漸加強，傍晚會開始刮起強風。氣象廳預料部分地區周末24小時降雨量或多達800毫米，呼籲民眾做好防風準備，有需要可前往避難中心。

全日本航空公司（ANA）已決定，停飛周六往返東京羽田及成田機場的逾500班航班；日本航空會停飛逾600班航班，其他航空公司周末也有航班停飛，來往大阪及中部機場的航班亦受影響。JR東海則表示，東海道新幹線周六早上開始停駛，東京至名古屋的班次全日停運。

海上保安廳由周五晚7時起，禁止羽田機場周邊3.7公里海域的船隻停泊，關西機場周邊海域當晚6時起禁止航行，呼籲出入東京灣的船隻警戒。而東京灣渡輪將全日停駛連接千葉縣金谷及神奈川縣久里濱的航班。

原定周六在日本舉行的橄欖球世界盃兩場賽事被迫取消，由於前來觀賽的旅客眾多，當局已設立熱線電話及提供各項交通資訊的應用程式，以提供協助；又在機場安排通曉外語的職員準備疏導滯留旅客。正舉行參議院補選的埼玉縣內，一度有貼有候選人的告示板被強風吹走，選委會已決定暫時撤走12個市町村內約600個告示板。