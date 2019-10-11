繼續攻擊敍北庫爾德部隊　土耳其：已殺死228人

土耳其周四（10日）連續第二日向敍利亞東北部的庫爾德部隊發動攻擊，迫使當地數萬平民需要逃離。土耳其國防部指，已殺死228名武裝分子；庫爾德部隊則稱正抵擋襲擊。美國眾議院29名共和黨議員周四表明，將推動法案制裁土耳其；總統特朗普則稱，希望在土耳其和庫爾德族之間斡旋。

特朗普在Twitter發文：「我們有3個選擇：派數千軍人以軍事手段取勝，透過制裁沉重打擊土耳其經濟，或在土耳其和庫爾德族之間協調出一份協議。」他其後在白宮向記者表示，希望美方可以協調兩方，又指可能對土耳其實施一些很嚴苛的經濟措施或制裁。外交消息指，聯合國安理會正考慮用美國草擬的內容，呼籲土耳其返回外交途徑解決問題。

敍利亞人權觀察組織表示，至少23名由美軍支援的敍利亞民主部隊（SDF）成員，和6名土耳其支持的敍利亞反抗軍成員被殺。SDF則指，土耳其的陸空襲擊至少殺死9名平民。庫爾德部隊展開反擊報復，向土耳其邊境城鎮發射火箭和迫擊炮彈，造成6人死亡，包括一名9個月大嬰兒。

國際救援委員會表示，自土耳其發動襲擊後，敍利亞已有6.4萬人被迫逃離。人權觀察組織則指，共有7個村落已被土耳其控制。土耳其安全官員透露，武裝部隊的飛機在進入敍利亞的30公里界限內，擊中軍火庫、狙擊手據點、隧道和軍事基地等。