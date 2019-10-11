趕在二號人物出獄前清算　神戶山口組2成員被槍殺

日本最大的黑社會組織「山口組」4年前分裂出「神戶山口組」，其直系「山健組」位於神戶市中心的辦公室附近周四（10日）爆發槍擊案，2名男性成員被警員截查盤問期間遇襲，送院後不治。68歲槍手被捕後對罪行供認不諱，警方正循黑幫鬥爭方向調查。

事發於下午約2時40分，現場為山健組辦公室附近路上，距JR元町站西北約750米，附近商店住宅林立，離兵庫縣警察總局亦只有約500米。警方近日已就黑幫糾紛日夜24小時戒備，當時正向30多歲和40多歲男子盤查，惟槍手丸山俊夫突然靠近2人迎面開槍。他當場被捕及被扣押2把手槍，據悉他為山口組核心下屬組織「弘道會」的幹部成員。

警方懷疑事緣山口組與神戶山口組之間正勢成水火，而8月下旬距案發現場東北方約3公里的弘道會據點，亦曾有成員被伏擊重傷。有目擊者表示，警員已即時為臉色蒼白的中槍者急救，亦有居於附近的6旬老婦表示連續聽到2下槍聲，不敢步出家門。

山口組自分裂以來衝突騷亂不斷，神戶山口組2年前又再分裂出「任俠山口組」，令局面演變成三權鼎立，發生多次衝突。山口組二號人物、弘道會出身的72歲高山清司將於約1周後刑滿出獄，前山口組成員的衝田臥龍認為，高山清司在各大黑幫中仍具非凡影響力，出獄後或重新整合組織。各方或聞風清算彼此恩怨，部分成員更有回歸山口組的現象。

截至上年，山口組約有4400名成員，神戶山口組約1700人，而任俠團體山口組則有400人。