強颱風海貝思吹襲1死7傷　當局籲140萬民眾疏散

強颱風「海貝思」逼近日本東京首都圈，預料周六（12日）下午或傍晚登陸中部或東部地區，帶來具破壞性的狂風暴雨、山泥傾瀉和嚴重洪災，或為當地60年以來最強風暴。海貝思已造成1人死亡，至少7人受傷；重災區千葉縣多間住宅損毀，約77萬戶一度停電。當局已向7都縣逾140萬名民眾發出避難指示或勸喻，呼籲長者、小童及傷殘人士盡快疏散。

氣象廳指，海貝思周六早上11時集結於八丈島以西約210公里，以時速30公里向東北移動，最高風速達每小時216公里，預料將為本州大部分地區帶來強風暴雨。氣象廳預料，下周日（13日）中午起24小時內，東京地區降雨量高達50厘米，東海地區情況或更嚴重；並警告滿月前的漲潮或增加洪水氾濫的機會。

千葉縣周六早上受吹襲期間疑出現龍捲風，市原市一名50歲男子被發現困在一輛傾倒的汽車內，失去意識，送院後證實死亡。現場附近數間民房的屋頂遭強風吹走，包括小孩的多名居民受傷，需要送院。德島縣阿南市一名85歲老翁，在家門前候車時被強風吹跌，右手受輕傷；山梨縣富士吉田市亦有一名68歲老婦被風吹跌受傷。

東京的民眾前一天已採購好大量日常用品，街頭異常冷清，不僅大部分超級市場及便利店關閉，汽車製造商的工廠亦已關閉。另外，住在河邊的居民亦紛紛在屋前堆積沙包、在窗戶釘上固定木板，以防海浪沖過防波堤湧入家中。

日本東京迪士尼樂園宣布，周六將全日休園，而下周日將閉園至中午，之後再按情況調整運業時間，今次是東京迪士尼樂園首次因颱風而閉園。首相安倍晉三周五已召開災難管理會議，表示颱風可能或導致停電、破壞設施，並嚴重影響民眾生活，將動用1.7萬名警員及軍人確保民眾安全。