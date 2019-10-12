修例風波：泰軍頭指國內年青人或被煽動　效法港人示威

泰國反對派未來前進黨始創人他納通，早前在香港與眾志秘書長黃之鋒見面及合照。泰國陸軍總司令阿披拉周五（11日）發表演說時，不點名批評反對派、學者及其他知識分子煽動國內年輕人，令他們有可能發起與香港類似的示威，政府就如與國內批評聲音「開戰」。

阿披拉在軍隊總部演講，指有人用網上宣傳及傳統暴力方法破壞國家。他批評，部分與前共產黨有關的政客，從未放棄爭取權力及令國家動盪。中國駐泰國大使館早前指，有泰國政客公然與「港獨」分子接觸，是極其錯誤和不負責任。阿披拉同意中方的看法，指香港示威者是被外來勢力指使。他認為，泰國學生也有可能被社交網及宣傳影響，走上街示威。阿披拉在演講時，背景展示一張他納通與黃之鋒的合照，但遮住他納通的樣貌。

他納通其後在社交網回應指，他與香港所有政治團體均沒有瓜葛，並尊重中國「一國兩制」和香港基本法。他稱，只是在一個香港座談會上與黃之鋒交談了5分鐘，一起合照後就分別。他納通坦言，的確曾考慮借鑒香港的民運模式阻止軍政府續權，但最終還是選擇透過國會民主道路抗爭，實踐他與未來前進黨的使命、建設民主進步的泰國。