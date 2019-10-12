海貝思吹襲：東京迪士尼罕有休園　商店紛紛停業

強颱風「海貝思」周六（12日）肆虐日本，破壞力驚力，眾多工廠、企業、商店以至景點都臨時停業。其中，東京迪士尼樂園周六罕有地全日休園，而下周日（13日）將閉園至中午，之後再按情況調整營業時間。

今次是東京迪士尼樂園首次因颱風而停業，亦是311大地震以來再度休園。除了東京迪士尼，還有很多旅遊景點臨時休園，包括和歌山縣的遊樂設施探險世界、和歌山游艇城、大阪的環球影城、岬公園、天王寺動物園、京都的東映太秦映畫村等。

商店方面，全家便利商店（FamilyMart）在首都圈約700間分店周六暫停營業，部分仍然營業的分店商品幾乎被搶購一空。羅森（Lawson）便利店在關東地區則有約400間分店暫停營業。Uber Eats暫停在東京、大阪、京都、神奈川等5縣的送餐服務。有百貨公司在風暴逼近之際如常營業，惹來不少網民炮轟漠視員工安全。

大型活動方面，日本橄欖球世界盃已宣布取消周六的賽事；於名古屋鈴鹿賽道舉行的一級方程式賽車亦宣布，取消這一天的練習及排位賽。