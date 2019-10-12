海貝思吹襲：東京2大機場暫停升降　旅客無奈滯留

強颱風「海貝思」周六（12日）強襲日本，嚴重影響海陸空交通，東京羽田及成田機場幾乎癱瘓。成田機場連接市中心的鐵路及高速巴士暫停服務，為免人多混亂，機場於周六早上11時起暫停讓旅客航班降落；羽田機場亦於同日下午2時採取相同方針。

颱風「法茜」上月吹襲期間，成田機場對外交通中斷頓成「孤島」，多達1.7萬旅客滯留。為免同類情況再發生，機場限制航班升降，但仍有不少旅客滯留，只好在椅子上睡覺休息。成田機場有帶同3歲兒子赴日工作的馬來西亞34歲女子表示：「回國的航班改為明午5時起飛，要在機場等整整一天，帶着孩子非常不方便！」

羽田機場大部分內陸及國際航班取消，有未能乘搭客機離開的外國旅客滯留機場，一臉不安地看着航班狀態的顯示屏。原定返回上海的38歲中國旅客陳志宇嘆言：「聽說颱風於傍晚登陸，還以為早上（的航班）沒問題。找過其他航班都沒有空位，現在只好找酒店留宿。」

前往印尼峇里島觀光的21歲東京大學生山內茉希，慶幸她的航班如常起飛，但坦言：「雖然還好沒有取消航班，但風雨交加中出發真的沒問題嗎？說實話非常擔心。」機場內很多食店及手信店也沒有營業，旅客直言「如此強勁的颱風來襲也沒辦法了」。