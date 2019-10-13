瑞典學院前女領袖離世　終年57歲

負責遴選文壇最高殊榮、諾貝爾文學獎得主的瑞典學院前年爆出性醜聞後，導致院方首名女性領袖達尼烏斯（Sara Danius）請辭。該學院上周六（12日）表示，達尼烏斯已病逝，終年57歲。瑞典國王卡爾十六‧古斯塔夫對此表示哀悼。

瑞典學院表示，2014年確診患上乳癌的達尼烏斯離世，不過未有透露詳情。卡爾十六‧古斯塔夫對其離世深表哀悼，並稱要以極大感激、自豪、喜悦回顧對方一生。

終年57歲的達尼烏斯出身文學世家，是斯德哥爾摩大學的文學史家，2015年獲委任為瑞典學院的常任秘書。她是史上首位領導該院女性，令傳統文壇審核體制一改男性主導局面。然而，瑞典學院前院士兼瑞典作家福斯滕松的法籍攝影師丈夫阿爾諾，前年被揭在過去20年性侵18名女子及多次洩露得獎名單。院方當時被揭徇私處理，導致多名院士辭職。

瑞典學院其後停頒去年文學諾獎，終在上周四（10日）公布去年與本年獎項得主，結果由波蘭女作家托卡爾丘克及奧地利作家漢德克分別奪得2018年及2019年度的文學獎，各得900萬瑞典克朗（約720萬港元）獎金。