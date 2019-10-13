兩港老千濱海灣金沙賭場行騙　判囚12個月

兩名香港男子因在澳門賭場出千，被禁止入境當地，早前轉戰新加坡。他們在濱海灣金沙賭場內出術，在10日內合共至少騙走27名亞洲賭客逾1.1萬新加坡元（約6.3萬港元）。事件最終東窗事發，兩人多項欺騙罪成，雙雙判囚12個月。

被告分別為59歲的鄺錦泉及53歲的葉忠明（均為音譯）。兩人住在九龍區，已認識超過10年，經常結伴到澳門賭場賭錢。他們使用「帽子與鞋跟」（Cap and Heel）手法，將下注大疊籌碼的賭客列為目標，下注細面額籌碼於對方賭注上；贏錢時後，乘勢取走相關賭客的大額籌碼，騙走相應獎金。

他們去年底被揭欺騙賭客後，分別遭澳門當局禁止進入當地2年及3年。至今年7月，鄺錦泉聯繫葉忠明，建議兩人轉戰新加坡賭場，在百家樂賭桌上欺騙賭客。兩人由7月27日至8月5日造訪新加坡，連續9日到濱海灣金沙行騙。當時他們造訪聖淘沙賭場。

控狀指出，兩人在今年8月18日第二次前往新加坡，並於10天內騙取多人合共1.1萬新加坡元。兩人也嘗試騙取2.2萬新加坡元，但未能得逞。濱海灣金沙賭場報案，最終警方在8月19日午夜12時20分左右，將兩人拘捕。