有指9名敍利亞平民被處決　德法停向土耳其售武

土耳其連日向敍利亞東北部的庫爾德部隊發動攻擊，歐洲各地有大批民眾上街抗議土耳其今次軍事行動，德國及法國上周六（12日）暫停向土軍出售可能會被用作攻擊庫爾德部隊的武器。此外，有人權監察組織指，已有最少9名平民在敍利亞東北部被處決。

德國外交部長馬斯表示：「因土耳其在敍利亞東北部的行動，德國政府不會批准出口任何可能被土軍用於敍利亞的武器。」法國亦指，已停止出口所有可能被用於敍利亞的「戰爭物品」到土耳其。在周一（14日）的歐盟外長會議上，將討論歐盟處理土軍及敍利亞問題的共同方式。德國是庫爾德人在歐洲的一大聚居地，上周六全國不同城市共有數千人上街抗議土耳其的入侵行為。巴黎及其他歐洲城市上周六也有數千人示威，有人高舉庫爾德旗幟、「特朗普等於連環殺手」及「埃爾多安是IS的真正領袖」等標語。

美國及外界也批評美國總統特朗普從敍利亞撤軍的決定，是危害區域穩定，及妄顧曾協助美國對抗「伊斯蘭國」（IS）的庫爾德盟友之生命安全。特朗普上周六指，他在這件事上已成「孤島」，解釋稱：「這是將美軍帶回家的時候，不用永無休止地打仗。」

阿拉伯國家聯盟亦抗議土耳其在敍利亞的侵略行為，認為這對阿拉伯國家安全構成直接威脅，會考慮採取緊急措施。阿拉伯國家聯盟促請聯合國介入，令土國從敍利亞撤軍，並停止提供任何有助土國入侵敍利亞的軍事及情報支援。土耳其則指阿拉伯國家聯盟誤將土國在敍利亞的反恐行動定義為「侵略」。

此外，敍利亞人權觀察組織指，敍利亞東北部至少有9名平民被親土耳其的武裝分子處決。當中，35歲的庫爾德女政客哈拉夫（Hevrin Khalaf）及其司機被武裝分子迫下車，再當場殺死。