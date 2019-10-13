加國男巴黎一天自駕遊　離境後竟接27超速告票

法國政府公司委託數間公司負責檢控違例泊車，惟濫發告票及電腦出錯時有發生。近日一名加拿大男子，聲稱在巴黎租用汽車作一天自駕遊，詎料之後竟然收到27張超速告票，日期全部在他離開法國之後，令他大感錯愕。

自稱為理查德（Richard）的加國男子，指自己今年3月在巴黎北站Avis Budget公司租用汽車。他指租車服務良好，但在返國3星期後開始收到超速告票。所有告票的日子均不符合租車日子，也不是他所租的汽車。

他已向租車公司查問，但一直沒有回覆。Avis Budget回應指屬單一事件，會由負責交通罰款的同事查核。另一名住在英國牛津市的男子，今年內收到超過50封超速告票信件。他於2016年從英國開車往法國一次，自此再沒有越過英倫海峽。

當地傳媒發現，不少遊客遇到同類詐騙。在法國，當有人駕駛租用汽車超速時，官方會向租車公司發出違例超速信件，後者再查看誰人在有關日子租用旗下汽車。租車公司會向當局交出租客資料，有關部門繼而向司機直接寄出告票。

目前法國超速罰款從90歐元起跳，超過45天後可增加至375歐元。去年10月，一對遊客夫婦在法國租車遊玩兩星期，回到瑞典後共收到17封來自法國的超速和違例泊車告票，所有告票涉及與這對夫婦無關的私家車。

駐法國記者呂靜儀報道