斥被美國出賣 庫族：你任由我們被屠殺

土耳其連續第5日襲擊敍利亞北部的庫爾德族，歐美勸止不果。庫族周日（13日）表示，土國軍事攻擊落在安伊薩（Ain Issa）營地附近，導致近800名回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）家屬成功逃走。敍利亞人權監察組織表示，約100名IS家屬已逃離由庫爾德安全部隊控制的營地。

庫爾德族表示，安伊薩營地關押了約數千名IS家屬；監察組織形容營地正陷於「混亂狀態」。美媒引述內部文件報道，庫爾德族領導的「敍利亞民主部隊」（SDF）的指揮官阿布迪（Mazloum Kobani Abdi），上周四在會面中向美國高級外交官控訴：「你離棄我們，你任由我們被屠殺」，指控美方出賣庫爾德族人和拒絕向他們提供保護。

阿布迪表示，若美方無法制止土耳其的襲擊，便要容許庫爾德族與獲俄方支持的敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德達成協議，讓俄羅斯的軍機在敍利亞東北部實施禁飛區域，但美方並不樂意。有美國國防官員說：「我們正目睹北約第二大軍隊攻擊我們最好的反恐夥伴。」聯合國周日表示，土耳其對庫爾德族的襲擊已迫使13萬人離開家園，數字有機會增至40萬。