海貝思吹襲：災民歸家無期　旅客機場撲空

隨着海貝思遠離，日本東京成田機場周日（13日）解除航班降落限制，但很多旅客不清楚航班已被取消，仍然前往機場，加上前一天就被迫留在機場的乘客，機場變得十分擠迫。出境大堂有大批旅客向航空公司職員詢問航班狀況，而希望變更航班的旅客大排長龍。

一名法國男旅客表示︰「打了很多次電話，也傳電郵給航空公司，都無法獲知相關訊息；雖然想早點回國，但看來只能在機場睡一晚。」一名家住群馬縣、準備前往印尼峇里島旅遊的50多歲日本婦人稱︰「旅行社表示起飛時間可能延遲，但到了機場後又稱不知道今日（周日）能否起飛；若最終不能起飛，雖然令人失望，但畢竟受到颱風影響，也是無可奈何。」

東京都多摩川氾濫，世田谷區不少建築物被浸，水位最高達1.8米。一名男居民稱見到水位不斷升高，即使之前放置沙包都沒有用，而不少家住地下和2樓的居民到較高樓層暫住，停電亦令他不安。水位周日凌晨退卻，居民自發清理善後；附近一間水浸的醫院疏散病人。

長野縣河水氾濫，上田市體育館約有500多人暫避，有些災民鋪毛氈席地而睡，不少人臉露疲態。一名61歲男子表示，此前一晚未能安然入睡，因為身處不熟悉環境而感到不自在。他表示收到住在遠處的兒子電郵，對方催促他與妻子離開，對未知何時能返家感到徬徨。