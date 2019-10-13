海貝思吹襲：車廠水浸　10列新幹線恐報銷

海貝思帶來大範圍降雨，長野縣千曲川氾濫，停泊於長野新幹線列車中心的10列共120卡北陸新幹線被洪水淹浸，數量佔北陸新幹線車隊的三分之一。專家指，最壞情況該批列車需要報銷，損失金額高達328億日圓（約23億港元）。

北陸新幹線的30列列車，其中20列是由JR東日本擁有的E7系列車，另外10列由JR西日本擁有的W7系列車；今次受水淹的包括8列E7系列車和2列W7系列車。JR東日本表示，北陸新幹線未知何時能全線復駛，即使復駛亦有可能要減少班次。有見及此，全日空周日晚臨時增設一班由富山前往東京羽田的航班；日本航空決定周日晚和周一早來往羽田和小松的航線，使用較大型客機方便疏散旅客。

日本工學院大學教授高木亮指，從未見過這麼大規模的新幹線列車受淹浸，當列車受污水淹浸，即使機件乾掉亦不代表能即時行駛，因為有機會起火；電子零件一旦受水浸，要完全回復至跟未浸前是十分困難。他認為列車地板下的機器需要全部更換，如果空調系統線路受影響，更可能令列車報廢；而重新生產列車亦需要長時間，故今次事故無論對鐵路公司和乘客都造成重大影響。