庫爾德族與政府軍達成協議　聯手抗衡土軍進襲

受到土耳其軍隊越過敍利亞北部邊境窮追猛打的庫爾德族當局，周日（14日）和大馬士革政府達成協議，之前已有消息指敍利亞政府軍已派兵北上。雙方將聯手對抗土耳其軍隊的攻擊。法德兩國則再度呼籲土耳其停止襲擊，擔心當地出現人道危機的機會愈來愈大，也憂慮極端組織伊斯蘭國會趁機捲土重來。

庫爾德族政府在社交網站發表聲明說：「為了避免和抗衡這次的侵略，我們和敍利亞政府達成協議，令政府軍可以進駐土敍邊境，協助敍利亞民主部隊。」

敍利亞政府消息指這次的會議在大馬士革進行，但庫爾德族官員蘇萊曼表示，會議其實是在俄羅斯軍隊位於拉塔基亞省的軍事基地舉行。據報俄羅斯也有官員參與會面。

法國總統馬克龍和德國總理默克爾則在這個時候再次呼籲土耳其停止攻擊。兩人在巴黎共進工作晚餐，馬克龍表示，他和默克爾分別都和美國總統特朗普及土耳其總統埃爾多安通電話，向他們傳達一個清楚信息：「我們的共同願望是這次軍事行動必須終止。」馬克龍說：「我們確信這次軍事行動帶來危險，我們已經看到戰場上，這次攻擊一邊創造了難以忍受的一些人道狀況，另一邊廂更助長伊斯蘭國死灰復燃。」默克爾則表示和埃爾多安談了一小時，她已向他強調「我們必須制止土耳其的侵略行為」。她說：「這是基於一些人道理由，我們不能再接受庫爾德族人面對這種狀況，必定要找出其他答案。」