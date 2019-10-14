普京：俄已發展新一代武器　無懼與美國軍備競賽

美俄《中程導彈條約》失效後，外界擔憂軍備競賽時代重臨。俄羅斯總統普京上周六（12日）指出，軍備競賽是一件壞事，對世界亦沒有好處，但若果美俄重新展開軍備競賽，俄國也不用花費過多的軍事開支，因為國家早已開發出「無與倫比」的新一代武器。白宮暫未回應有關言論。

普京當日接受數間中東電視台訪問，期間談及美國單方面退出《中導條約》一事。他稱了解美國的擔憂，因為條約令美俄作繭自縛，其他國家卻可以自由加強防禦能力。但普京指《中導條約》排除射程在500至5500公里間的地面導彈在歐洲部署，成為1987年以來歐洲大陸的安全基石，因此不應破壞條約。

普京警告，2021年到期的《新削減戰略武器條約》，可能是阻止兩國陷入全面軍備競賽的最後支柱，呼籲雙方為延長條約努力；但坦言即使最終無法避免軍備競賽，也對俄羅斯影響有限：「我們已擁有新一代武器，這些武器是前所未有的，能力無與倫比。」不過，他補充指軍備競賽是一件壞事，對世界不會有好處。

去年12月，普京宣布國防部成功試射「先鋒」（Avangard）超音速滑翔彈頭，並於今年開始部署。另外，俄軍去年公開的6大新戰略武器之一、名為「海燕」的核動力巡航導彈，理論上更是飛行距離無限。