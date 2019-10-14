庫爾德女政客傳被先姦後殺　亂石掟死

敍利亞人權觀察組織早前透露，敍利亞東北部至少有9名平民被親土耳其的武裝分子處決，包括35歲的庫爾德女政客哈拉夫（Hevrin Khalaf）。有庫爾德記者更指，哈拉夫先被強姦，再遭亂石掟死。美國國務院周日（13日）表達關注，認為事件令人擔憂。

有指親土耳其武裝分子殺害未來敍利亞黨（Future Syria Party）的秘書長哈拉夫，及反抗軍敍利亞民主部隊（SDF）的數名被俘戰士。美國國務院發言人表示，收到哈拉夫及SDF戰士被殺的報告，認為戰士明顯曾被射擊。一名庫爾德記者稱，哈拉夫被親土耳其武裝分子拖出車，再被殘忍地先姦後殺，又指責美國總統特朗普從敍利亞撤軍的決定造成人命損失。網上流傳的影片顯示，一名疑似為哈拉夫的人死後被一名武裝分子踩着，再用槍指住。

未來敍利亞黨的歐洲代表指，哈拉夫的司機及助手也被殺。自未來敍利亞黨於2018年成立後，哈拉夫及其他高層亦有與美國官員接觸。美國國務院發言人稱，事件反映自上周二（8日）的戰鬥以來，敍利亞東北部的不穩定。美方強烈反對任何虐待及法外處決平民或罪犯的行為，會持續關注這些情況。