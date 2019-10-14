新聞背後：專門解決貧困問題　最年輕經濟諾獎得主誕生

克雷默、迪弗洛、班納吉（左起）同得諾貝爾經濟學獎。（互聯網）

2019年諾貝爾經濟學獎周一（14日）揭曉，由研究對抗全球貧困問題理論有功的印美法學者共享殊榮，以下是三人簡介：

【印度學者班納吉（Abhijit Banerjee）】

班納吉於1961年2月21日生於印度，上世紀80年代在國內取得經濟學學士及碩士學位後，1988年負笈美國，在哈佛大學攻讀博士學位。他於2013年曾獲時任聯合國秘書長潘基文邀請加入專家小組，負責更新「千年發展目標」；他目前正在麻省理工學院（MIT）任教，研究領域是發展經濟學。

【美國學者克雷默（Michael Kremer）】

1964年11月12日出生的克雷默亦是在哈佛大學取得經濟學博士學位，其研究領域是發展經濟學與健康經濟學，目前仍在大學任教。

【法國女學者迪弗洛（Esther Duflo）】

生於1972年10月25日的迪弗洛是第二位奪得諾貝爾經濟學獎女性，亦是最年輕得主。她早年在法國取得學士及碩士學位，1999年在班納吉與另一位學者的指導下，取得麻省理工學院經濟學博士學位。她的研究領域包括社會經濟學和發展經濟學，過去曾獲約翰‧貝茲‧克拉克獎等。