5G網絡安全目錄已擬定　政府證實不排除華為

德國已完成訂定建設5G流動網絡的規則，據報將不會排除中國科技巨企華為參與。政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）周一（14日）證實，政府不打算禁止任何公司，參與建設該國的5G網絡。

德媒引述聯邦網絡管理局（BNetzA）草擬的安全目錄指，當局將會要求網絡營運商，包括德國電訊、沃達豐和西班牙最大電訊商Telefónica，對關鏈網絡部件確認和應用加強了的安全準則。另外，亦須向聯邦信息安全辦公室（BSI）索取關鏈設備的認證。官員表示，安全目錄很快將公布，政府已決定為供應商提供公平的競爭環境。

華為在全球的市場佔有率達到28%。美國近年多番拉攏盟友封殺華為，指控華為設備裝有「後門」助中國政府進行間諜活動。然而，德國的網絡營運商均是華為客戶，此前曾警告封殺華為會導致德國的5G網絡建設延緩及成本大幅上升。

另外，華為周一表示正與印度密切合作，並願意與對方簽署一項無後門的協議，以緩解印度的安全憂慮。印度此前表示希望在明年3月拍賣5G頻譜，但尚未展開5G測試和決定是否禁止華為參與。