歐盟或舉辦新脫歐緊急峰會　需更多時間商討協議

英國脫歐限期逼近，英國與歐盟團隊加緊談判。英媒周二（15日）引述消息指，歐盟正考慮在月底前舉辦新的緊急峰會，以與英國達成脫歐協議。兼任歐盟理事會輪任主席的芬蘭總理林內表示，雙方需要更多時間談判，或須在本周歐盟峰會後繼續商討協議內容。

英媒報道，歐盟內部正集中討論周四及周五的歐盟領袖峰會或發表的「雛形聲明」，當中將包含「我們在談判上富有進展但仍需更多時間」的字句。林內表示：「我認為在實行和法律基礎上，都沒有時間在峰會前達成協議，我認為我們需要更多時間。」

歐盟計劃在周三（16日）決定會否有協議在本周峰會上能讓歐洲領袖簽署，並已排除在領袖峰會上談判英國脫歐事宜。英國首相約翰遜已將周三與內閣的會面延期，英國政府周三將決定本周六會否召集議員開會。

英國反脫歐黨派領袖周一會面商討下一步行動，知情人士透露他們已認為約翰遜帶回英國的任何協議將會是「不完整」，且很有可能延遲脫歐。約翰遜周一則再度否決對脫歐進行二次公投，認為會比首次公投引起更多分歧。