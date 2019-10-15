加國華人操控700億美元販毒集團　全球執法部門狙擊

澳洲聯邦警察（AFP）領導全球多地約20個執法部門，展開歷來最大規模、針對亞洲販毒集團的行動，目標是有「亞洲古茲曼」之稱的加拿大華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）。他涉嫌在10多國走私冰毒、海洛英及俗稱K仔的氯胺酮，其集團操控亞太地區每年達700億美元（約5460億港元）的毒品交易。

英國傳媒周一（14日）披露該個名為「Operation Kungur」的國際掃毒行動，調查人員來自中國大陸、緬甸、美國、泰國、日本、澳洲，台灣亦有提供協助。據報，55歲的謝志樂在大陸廣東省出生，之後曾定居加拿大多倫多，但近年經常穿梭香港、澳門和台灣三地。他涉嫌領導一個代號為「公司」（The Company，暫譯）、由和勝和等來自港澳台多個黑幫組成的龐大販毒集團。

報道指，謝志樂別名為「三哥」，當局暫未公開確認他是「公司」的主腦。他1988年由香港移民加拿大，1998年因入口海洛英到美國，在香港被捕及引渡到美國紐約受審；翌年被判囚9年，至2006年獲釋。公司紀錄文件顯示，謝志樂2011年在香港註冊一間投資公司，令警方懷疑他又開始販毒。

AFP同年在墨爾本發現一個販毒組織，監聽一年多後追查到謝志樂身上。根據參與行動的4個國家調查人員及目標名單，今次掃毒行動針對19個販毒集團領導人物，而謝志樂是頭號人物，另外包括3名加拿大人，其他來自大陸、香港、澳門、台灣、馬來西亞、緬甸及越南；而「公司」被指自2015年1月起，已直接或間接涉及至少13宗販毒案。

調查人員相信，該販毒集團涉足北至日本、南至新西蘭的亞太區毒品市場，走私數以噸計的冰毒、海洛英及K仔。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）估計，該集團每年走私冰毒的收益約80億美元（約624億港元），甚至多達177億美元（約1381億港元）。UNODC指該集團經常以茶包運毒，數量佔區內冰毒市場40%至70%，而規模過去5年擴大4倍。