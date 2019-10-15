性侵200童被判22次終身監禁　最恐怖孌童犯獄中遭刺斃

英國肯特郡一名曾性侵逾200名兒童、被視為該國最恐怖的孌童犯，周日（13日）在位於約克郡的男性監獄中，遭人以自製刀活活刺斃，兇手身份未明。警方已展開調查，暫未公開有關細節，當局或永遠無法獲取其電腦的加密文件，以尋找任何共犯。

33歲孌童犯赫克爾（Richard Huckle）在2006至2014年間，曾於馬來西亞扮作基督徒，分別以英語教師、攝影師及慈善家的身份，逐漸獲取當地教徒的信任。赫克爾曾以帶小孩到公園、乘搭火車、參加禮拜等藉口，向介乎6個月至12歲大的小孩伸出魔爪，趁機性侵及拍下過程，當中大部分來自貧苦基督徒家庭。赫克爾被捕後承認71項控罪，被判處22次終身監禁。

國家重案署曾在赫克爾的電腦中，搜獲逾2萬張孌童照，當中過千張顯示他曾強暴或虐待兒童。他曾上載相關照片及影片，還有一份長達60頁的「孌童教學」到暗網，分享犯案及藏匿的方法，亦曾針對受虐兒童的表現評分。

當局估計，赫克爾曾性侵約200名馬來西亞兒童，希望可透過其電腦的加密文件，查獲其餘孌童犯和受害者。惟赫克爾不願供出密碼，大量加密文件至今無法解鎖。赫克爾於今年5月，在獄中與連環殺人犯波特（Stephen Port）發展戀情，未知與他被殺是否有關。