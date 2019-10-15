文學殊榮布克獎揭盅　破天荒兩女作家同獲獎

英國當代文學界最高榮譽的「布克獎」（Booker Prize）周一（14日）揭盅，79歲的加拿大女作家阿特伍德（Margaret Atwood）和英國籍60歲的非裔女作家埃瓦里斯托（Bernardine Evaristo）破例雙雙獲得大獎。阿特伍德第二次贏得此項大獎，亦史上年紀最大的得主，而埃瓦里斯托則是首位得獎的黑人女性。

阿特伍德以反烏托邦驚悚作品《證據》（The Testaments），即小說《使女的故事》（The Handmaid's Tale）的續集，被外界視為大熱門。但5位評判同樣心儀埃瓦里斯托的《女孩，女人和其他》（Girl, Woman, Other），作品講述12位在英國黑人女性生活。布克獎基金會多次提醒評判不能選兩個得主，但評判「企硬」又靜坐抗議，基金會最終屈服，但強調下不為例。兩位作家將平分5萬英鎊（約50萬港元）的獎金。

評審團主席弗洛倫斯（Peter Florence）指：「作品應對現今世界，讓我們深入了解這個世界，並創造出與我們產生共鳴的角色。」他欣賞《女孩，女人和其他》為難於發聲者發聲。兩名女作家均對分享大獎表示高興，阿特伍德表示：「我非常驚訝，我以為我太老。」埃瓦里斯托難掩高興說：「幾十年來都覺得獲獎遙不可及。」

值得一提的是，上屆以《航班》（Flights）贏得2018年「布克國際獎」的波蘭女作家托卡爾丘克，亦是今屆諾貝爾文學獎的得主；布克獎或可為誰是下屆諾貝爾文學獎的得獎者帶來啟示。