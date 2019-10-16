隱世1家7口棲身農舍地下室　9年來與世隔絕等待世界末日

荷蘭警方發現一個「與世隔絕」9年的家庭，一家七口包括父親和6名18至25歲的成年子女，長年生活在一個農舍地下室，據報是在等待「世界末日」。

事發在東北部德倫特省（Drenthe）一個人口不到3000人的小村莊勒伊訥沃爾德（Ruinerwold）。這個家庭曝光源於周日（13日）一名25歲蓬頭垢面、衣衫襤褸的男子跑到村莊酒吧，一口氣喝下5杯啤酒，他告訴酒吧老闆說自己從未上過學，已經9年沒有與外界接觸，而自己是離家出走，指自己急須幫忙。據酒吧老闆所講，當時這名男子說話的方式猶如一名小孩，最後老闆決定報警。

警方隨後去到當地一間農舍，並在櫥櫃後方發現一條樓梯通往地下室，當中除了逃到酒吧的男子外，尚有5名成年子女，以及一名父親。警方相信逃出來的男子是長子，又在現場拘捕一名58歲男子，指他拒絕配合調查，但警方表明這名男子不是「隱世家庭」的父親。目前這家人全部被帶往附近一個度假營安頓。

多名鄰居接受傳媒訪問時也表示完全不知道有個家庭住在農舍中，一直以來只知道有個男人在農舍居住，但從未接觸過他。當地傳媒就報道指，獲救的子女有部分完全不知道這個世界有其他人存在，而家庭中的父親曾經中風，但農舍內沒有任何蛛絲馬迹顯示他有妻子或伴侶曾和他在這兒生活過。