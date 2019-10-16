美駐土基地存50核彈　恐成埃爾多安「人質」

美國與土耳其關係惡化，美軍部署當地約50枚戰術核彈的安全，再度引起外界關注。消息指，美國國務院及能源部已審視撤走核彈的安排；惟華府官員承認，一旦撤走核彈代表美土同盟關係結束，形容該批核武現已成為土耳其總統埃爾多安的「人質」。

冷戰時期，美國在數個北約成員國境內部署戰術核彈，包括土耳其南部因吉爾利克空軍基地。2016年，土耳其軍事政變失敗後與美國關係轉差，當時已有人提出撤走存放該基地的B61型戰術核彈。《紐約時報》周一（14日）報道，美國國務院及能源部周末審視撤走核彈的計劃。

過去3年，美國與土耳其的關係陰晴不定，埃爾多安指控流亡美國的回教教士居倫，是軍事政變的幕後黑手；定居土耳其的美國福音派牧師布倫森，事後被控涉及政變而判囚3年，至2018年獲釋。此外，美國支援的敍利亞民主部隊，土耳其視之為庫爾德工人黨的分支。

與此同時，土耳其無視美國反對及制裁威脅，今年7月起接收俄羅斯S400防空導彈系統；美方隨即把土耳其踢出F35隱形戰機計劃。北約擔心俄羅斯藉着S400收集該款戰機的情報。