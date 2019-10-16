美續守敍南防伊朗　向俄移交敍北城鎮控制權

美國總統特朗普周一（14日）證實，撤走駐守敍利亞北部的1000名美軍，並重新部署至區內其他地方，監察局勢以防極端組織「伊斯蘭國」（IS）死灰復燃；200名派駐敍南的美軍繼續留守。有消息指美軍正與俄羅斯協調，向俄方「移交」敍北一個城鎮的控制權。

美國在敍利亞南北兩地部署兵力，北部的美軍負責消滅IS勢力，合作對象是以庫族為首的敍利亞民主部隊；另一批美軍部署在南部接壤約旦的坦夫基地，他們與一批與庫族無關的敍利亞反抗軍合作，以監視極具戰略價值的巴格達－大馬士革高速公路，作震懾伊朗勢力之用。

由於俄羅斯支持的敍利亞政府軍，與親土耳其的敍利亞武裝分子準備爭奪敍北城鎮曼比傑的控制權，美媒周一報道，派駐當地的美軍開始匆忙撤走，並協助俄羅斯部隊「開路」及建立據點。知情美國官員以「移交」形容此事，而美軍撤走前將摧毀所有未能帶走的敏感儀器。

俄羅斯國防部周二（15日）表示，敍利亞政府軍已經全面控制曼比傑及附近地區。另外，俄羅斯特使拉夫連季耶夫同日稱，土耳其與敍利亞衝突是不能接受，因此俄方不會容許這情況及發生。