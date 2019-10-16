海貝思吹襲：增至74死　民宅天花吹毀掉出疑似炮彈

強颱風「海貝思」日前席捲日本造成巨大災難，截至周三（16日）全國至少74死，12人失蹤，在32個都府縣中多達224人受傷。暴雨引發最少170宗山泥傾瀉，多地堤防被沖毀，至少1.3萬戶房屋被淹，逾5000人仍在避難中心暫住。有網民在社交網表示，住宅天花被強風吹毀，竟有一枚疑似炮彈的不明物體掉落，已報警處理。

國土交通省表示，包括福島縣等7縣有52條河道、共73處決堤，具體損毀程度未明，部分區域已緊急修築混凝土塊堵塞。全國逾1100幢住宅全毀或部分受損，群馬縣富岡市有2棟民房因山泥傾瀉致3死。首相安倍晉三周二（15日）提出將追加預算方案，協助災後重建。

東京電力、中部電力及東北電力轄區內超過2200戶仍然停電，惟修復進度受阻。JR東日本指首都圈鐵路服務已基本恢復，但北陸新幹線至少需1至2周時間方可全線恢復。箱根登山電車則因路軌受損而年內難以修復，預計將長期停運。受颱風影響，關東及東北地區等地更出現手機難以接通的問題。