脫歐談判未有突破　仍盼歐盟峰會前制訂框架協議

英國的脫歐限期為本月31日，英國與歐盟希望趕在周四及周五（17及18日）舉行的歐盟峰會前，就脫歐協議達成初步共識。一名歐盟官員周三（16日）指，雙方代表討論至深夜，暫時未能取得突破，周四將繼續商討，並期望可制訂框架協議。

歐盟官員指，英國已就北愛爾蘭邊境問題作出足夠讓步。有指英國會在脫歐後，讓北愛繼續根據歐盟的規則來運作，在北愛設置海關檢查，避免跟愛爾蘭有硬邊界。雙方的協議草案需在歐盟峰會上討論，最快在周六（19日）再讓英國國會投票通過。但有分析指，英國首相約翰遜很難說服疑歐派國會議員及北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）去接受此讓步。

歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶及英國脫歐事務大臣柏建熙均認為，官員連夜起草脫歐條約，協議有望達成，證明他們的努力。巴尼耶稱，脫歐條約的草案一定要在周三早上完成，以令成員國可在歐盟峰會前考慮它的內容。若草案不能在周三完成，脫歐談判將在下周繼續，亦會舉行特別峰會，讓英國如期脫歐。歐盟多國領袖稱不會讓英國用北愛做歐盟單一市場的後門。

約翰遜已與法國總統馬克龍通電話，雙方進行「良好及有建設性」的對話；馬克龍稱脫歐談判背後有正面的動力。德國總理默克爾則表示，英國會在歐洲的大門外，成為另一個競爭對手，因此歐盟要在挑戰下變得更具競爭力及發揮地緣政治責任。馬克龍與默克爾將在周三會面，尋求在英國脫歐以至敍利亞問題上的共識。