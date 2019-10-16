加泰連續兩日衝突增至170傷　示威者疑遭橡膠子彈擊中失明

西班牙最高法院周一（14日）判處加泰羅尼亞12名獨派領袖罪名成立後，隨即引發群眾示威，其後更演變成警民衝突。加泰多個城市周二（15日）再度爆發大規模示威，數千名示威者堵塞公路及焚燒雜物等。當局指目前有3人被捕，170多人受傷，包括約40名警員，另有一名示威者疑被橡膠子彈擊中失明；兩日合共取消逾155班航班。

大批示威者再次於街頭上聚集，高聲唱出加泰羅尼亞「國歌」，大喊「街道永遠是我們的」、「獨立」等口號，又以「佔領軍」稱呼西班牙警員，要他們離開該國。巴塞隆拿部分示威者向警員投擲漆彈和雜物，並試圖衝進政府辦公室。

另有示威者焚燒紙板製造火牆、以垃圾桶和籬笆等設置路障，短暫堵塞高速公路及鐵軌；警方則以警棍及橡膠子彈等驅散。由於前往機場的道路一度被堵塞，有大批旅客帶着行李於公路及田野上步行。

西班牙首相桑切斯周二稱，巴塞隆拿-埃爾普拉特機場周一有近八成航班可正常起飛，指大部分民眾都可正常生活，被指企圖淡化示威影響。加泰政府主席托拉同日表示，不會放棄戰鬥，將積極推動二次獨立公投。另外，加泰學生料於周三（16日）起罷課3天，工會亦呼籲周五（18日）再次罷工。