《南海行為宣言》會議　華批評個別國家開發爭議海域

第18屆《南海各方行為宣言》高級官員會議周二（15日）在越南大叻市舉行，中國與東盟國家高官出席，各方就南海局勢、「南海行為準則」展開討論，中方批評個別國家在爭議海域的行動違反《宣言》。

各方認為目前南海局勢總體穩定，重申將全面有效落實《宣言》對維護南海和平穩定、增進各方信任和信心。但同時對個別國家執意在爭議海域搞單方面開發活動，表示嚴重關切，認為這一行為嚴重違反《宣言》精神，損害各方互信，不利於地區和平穩定。敦促這些國家保持高度克制，按照《宣言》所確定的原則，通過雙邊渠道妥善處理有關問題，杜絕任何造成局勢覆雜化的行動。

各方認為「準則」磋商取得的積極進展，就「準則」案文第二輪審讀充分交換了意見，並表達希望於2021年底前完成磋商的願景。會議確認新的海上務實合作項目，並更新了《落實〈宣言〉2016－2021年工作計劃》。各方又於周日（13日）、周一（14日），舉行落實《宣言》第30次聯合工作組會。

越南代表團則指控中國於今年7月，派遣探勘船「海洋地質8號」等船隻進入南沙群島萬安海域探勘石油，違反越方主權。越南國家主席阮富仲亦曾表示，越方會堅持維護獨立、主權和領土完整。

中國外交部發言人耿爽周三（16日）表示，中越關係向好發展的局面來之不易，希望越方和中方通過對話協商管控對話分歧，以實際行動維護南海和平穩定，維護兩國互信合作。