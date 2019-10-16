沙特石油設施遇襲　美秘密網攻伊朗

沙特阿拉伯石油設施上月14日遇襲，伊朗被指是幕後黑手。英國傳媒周三（16日）報道，美國事後曾秘密向伊朗發動一次網絡攻擊，旨在打擊德黑蘭政府政治宣傳的能力。

知情華府官員未有透露更多網攻的詳情，僅表示行動影響伊朗部分硬件設施。伊朗今年5月及6月，分別攻擊波斯灣的油輪及擊落入侵領空的美軍無人機，美方事後亦發動網攻報復，但今次行動的規模相對較小。報道形容，網攻反映特朗普政府試圖在避免衝突升級的情況下還擊，而這反制手段比較克制，網攻被視為挑釁性較低的措施。美國國防部拒絕評論報道。

與此同時，兩名白宮高級官員向英媒表示，中國航運公司不應關閉船隻的自動識別系統，以偷運伊朗石油並避開外界追蹤，形容這是非常危險及不負責任的行為；中國遠洋14艘船隻被指上月底至本月初關閉自動識別系統。中國遠洋否認事件，重申公司繼續遵守相關法律。

卡塔爾國防部長阿提亞周三表示，不認為美國與伊朗未來會爆發戰爭，指這不符合任何一方的利益。卡塔爾是美國的盟友，並與伊朗保持良好關係，獲對方協助應對沙特的外交封鎖。