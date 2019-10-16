當選羅托魯瓦市議員　台裔青年獲總理祝賀

王費雪成為羅托魯瓦市史上最年輕的議員當選人。（互聯網）

新西蘭籍19歲台裔青年王費雪（Fisher Wang，音譯），近日在羅托魯瓦市（Rotorua）議會選舉中獲得7058票，成為當地史上最年輕的市議員，引起輿論關注。新西蘭總理阿德恩上周六（12日）晚上更致電王費雪祝賀，並與王費雪分享經驗。

當地傳媒報道，王費雪的得票數是10名市議員中排名第7。他接受媒體訪問時透露，他在上周六下午2時許剛在麥當勞值完班，便接到市議會秘書長威廉斯來電，威廉斯的口氣冷靜而審慎，他起初還以為自己落選，直到威廉斯說出「恭喜，你當選了」，他才知道自己成為羅托魯瓦市史上最年輕的議員當選人。他形容︰「我接到那通電話時，真的覺得很驚喜。」

王費雪又指，自己從小便關心政治，例如看新聞、參與模擬聯合國（model UN）討論等。至2017年，他參觀該市一場競選活動時，遇見阿德恩，「那一刻，我突然理解自己可以參選」。

對於接獲阿德恩來電，王費雪憶述，由於當時沒有來電顯示，他差一點就沒接聽電話；又指阿德恩與他通話約15分鐘，主要詢問他的競選過程，及分享自己從政經驗，又建議他不要害怕為自己發聲。